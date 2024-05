Gioia per Koulibaly: il suo Al Hilal si è laureato campione in Arabia Saudita

Notizie calcio. Con quattro reti in un tempo, due di Mitrovic, uno di Milinkovic-Savic e un'autorete, l'Al Hilalbatte l'Al Hazem e vince la Saudi Pro League 2023/24. A Koulibaly e compagni serviva un punto, ne sono arrivati tre e da oggi è campione. Si tratta del 19esimo trionfo in campionato dell'Al Hilal, il quarto negli ultimi cinque anni dopo la battuta d'arresto dello scorso anno, quando il titolo andò all'Al Ittihad.

Grande gioia per l'ex difensore del Napoli: per lui si tratta del primo campionato nazionale vinto in carriera.