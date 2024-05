Milan, Pioli: "Ultima mia panchina contro la Salernitana? Non ho ancora parlato con la mia dirigenza"

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Cagliari:

"Se mi sono sentito solo in queste settimane con la dirigenza? No. Ho un buonissimo rapporto con i miei dirigenti. L'ho avuto con Paolo e con Ricky che sono quelli che mi hanno portato al Milan, così come l'ho avuto quest'anno con tutti gli altri. Ho un buonissimo rapporto, siamo un grande club e c'è una grande aspettativa. Le critiche ci sono state, anche feroci ma fa parte di questo lavoro. O lo accetti o fai altro, io l'ho accettato e vado avanti cercando di aiutare la squadra a giocare il miglior calcio possibile. Qualche volte ci siamo riusciti ma sicuramente avrò sbagliato delle altre cose.

Contro la Salernitana sarà la mia ultima gara? Io non ho ancora parlato con la società, abbiamo due partite e non è ancora finita la stagione. Poi spero che l'ambiente milanista ritrovi quell'entusiasmo nel superare momenti difficili e raggiungere traguardi straordinari che nessuno immaginava".