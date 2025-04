Conte-De Laurentiis, patto del silenzio per evitare disastri! Repubblica: congelato un piano di mercato

Questo lo scenario riportato da Antonio Corbo nel suo editoriale su Repubblica. Di seguito eccone un estratto:

"C’è anche questo perché il Napoli ritrovi la serenità nella volata scudetto. La vacanza alle Maldive consente a De Laurentiis di non essere ingombrante, le sue interferenze hanno provocato già qualche disastro. Con Antonio Conte parlerà solo a fine campionato. Sembra adeguarsi Conte. Giova a tutti l’involontario patto del silenzio. Al tecnico attribuiscono offerte dall’Italia. Se ritiene si accettarle, ma lui non anticipa nulla, potrà concordarecon il presidente e l’amministratore Chiavelli una formula per risolvere il contratto.

Scade fra due anni. Proprio per non distrarre Conte impegnato per lo scudetto, il Napoli avrebbe congelato un piano di mercato. Lo esaminerà con Conte. Nei contatti non vi è stato niente più degli auguri di Pasqua. Fa molta attenzione la società per evitare possibili reazioni e malumori".