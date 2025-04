Barcellona-Inter, infortunio per Lautaro! Zoppica e chiede il cambio a fine primo tempo

Infortunio per Lautaro Martinez: l'attaccante argentino ha chiesto il cambio nel primo tempo di Barcellona-Inter, semifinale d'andata di Champions League.

Da bordocampo l'inviato di Prime Video riferisce addirittura che Lautaro Martinez zoppica e non riesce neanche a correre. Inzaghi temporeggia e preferisce giocare in 10 gli ultimissimi minuti del primo tempo nella speranza che Lautaro smaltisca il problema e rientri in campo nella ripresa.

Ad inizio secondo tempo, però, Taremi prende il posto di Lautaro Martinez che dunque è costretto a fermarsi per infortunio: si tratta di un risentimento ai flessori della coscia sinistra, un infortunio di tipo muscolare che potrebbe costringerlo a saltare anche le prossime partite di campionato.