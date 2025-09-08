Conte contro l'Avellino ha schierato la possibile difesa titolare che vedremo a Firenze

Ultime notizie SSC Napoli - Sam Beukema al Franchi, contro la Fiorentina, è più che un’idea o una possibilità senza Rrahmani, scrive il Corriere dello Sport.

“Il primo difensore olandese dopo Krol, dopo 41 anni, ma anche la prima del difensore che il Napoli ha acquistato dal Bologna il 20 luglio, al culmine di una trattativa estenuante e soprattutto con un investimento enorme. Scalpita e freme per debuttare: Beukema centrale destro e Buongiorno centrale sinistro. Tandem che tra l’altro s’è esibito nell’allenamento congiunto con l’Avellino”