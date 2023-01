Collovati: "Il Napoli ha fatto un mercato intelligente: soltanto loro possono perdere questo scudetto"

Calcio Napoli - Fulvio Collovati ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport:

Sul rendimento del Milan pesano di più gli infortuni o le scelte sul mercato dettate dal bilancio?

«Sul secondo aspetto direi che anche l’Inter non se la passa bene. Non è un momento facile, lo dimostrano le sessioni di mercato. Il calcio italiano in questo momento più che comprare deve pensare a fare cassa. Non vedo grandi alternative nella fase attuale, a meno di fare un mercato intelligente come ha fatto il Napoli durante l’estate scorsa. La chiave di volta può essere quella, ormai non puoi più permetterti di spendere 40 o 50 milioni di euro per un giocatore».

Quindi nessuna speranza per Milan e Inter di tornare a intravedere il Napoli in classifica?

«Questo scudetto possono perderlo soltanto i giocatori di Spalletti, ma se continuano così la vedo dura perché di fatto hanno sbagliato solo la partita contro l’Inter. I numeri sono spaventosi, in più hanno Osimhen come capocannoniere del campionato che tra l’altro non batte i rigori; hanno Kvaratskhelia che per me è il miglior giocatore della Serie A e hanno uno dei migliori difensori di tutto il torneo come Kim. La spina dorsale è solidissima».