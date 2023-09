CdM - Garcia lancia Natan titolare: ballottaggio in attacco

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sulle possibili scelte di Garcia contro il Bologna:

"È giunta l’ora di Natan, il centrale arrivato dal Red Bull Bragantino ad inizio agosto che finora ha totalizzato soltanto cinque minuti. È accaduto a Braga. Cinque minuti, una scivolata dentro l’area di rigore sul pallone e qualche lancio lungo per tenere lontano il Braga in una fase in cui gli azzurri s’abbassavano a protezione della porta con un po’ di paura. Cajuste ha recuperato, Raspadori insidia Politano per la zona destra"