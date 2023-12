Caprile-Empoli già è addio? CorSport: il Napoli potrebbe girarlo al Bari

Napoli Calcio - Potrebbe finire già a gennaio l'avventura di Caprile all'Empoli. Il portiere di proprietà del Napoli, come si legge sul Corriere dello Sport, potrebbe essere girato al Bari:

"In cima alla lista dei probabili partenti c'è il portiere Elia Caprile, scivolato da titolare a seconda o terza scelta. Il titolare infatti è Etrit Berisha e dietro di lui sembra avere guadagnato terreno Samuele Perisan. C'è da ricordare che l'ex del Bari paga un fastidioso infortunio lamentato a inizio campionato. In attesa di capire se potrà tornare a difendere la porta azzurra, sembra concretizzarsi il possibile trasferimento a gennaio al Bari per rientrare poi in azzurro con l'inizio della stagione 2024/2025".