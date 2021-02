Auriemma su Tuttosport: "Due esclusioni importanti nell'undici anti-Granada"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Gattuso ha portato a Granada 20 calciatori, 6 dei quali prelevati dalla Primavera del tecnico Cascione. Nessuno di loro si prevede possa giocare dal primo minuto, perché la formazione titolare sarà composta ancora dai soliti noti, con due esclusioni, Bakayoko e Zielinski, che hanno bisogno di tirare il fiato. In difesa lo schieramento è quello che ha impedito alla Juventus di fare gol, con Meret tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, Maksimovic e Rrhamani centrali. Il centrocampo si prevede possa essere schierato a tre, con Fabian Ruiz (l’ultima volta da titolare risale al 10 gennaio con l’Udinese), Lobotka ed Elmas, lancieri del trio d’attacco con l’inossidabile Insigne, Osimhen per la seconda volta titolare in 6 giorni e Politano, apparso di recente tra i più in forma".