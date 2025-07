Amichevole Napoli Arezzo, Il Mattino - Ecco il primo undici stagionale scelto da Conte: 3 acquisti dall'inizio

Napoli - Alle 18 andrà in scena la prima amichevole stagionale del Napoli che sfiderà l'Arezzo allo stadio di Carciato. Un test subito importante per gli azzurri che, negli scorsi anni, avevano sempre avuto nei dilettanti dell'Anaune la prima sgambata ufficiale durante il ritiro in Val di Sole. Per quanto riguarda l'undici iniziale, Conte sembra avere pochi dubbi.

Amichevole Napoli Arezzo a Dimaro

Stando a quanto si legge su Il Mattino, il primo undici stagionale che Antonio Conte manderà in campo sarà il seguente. Il modulo iniziale sarà il 4-3-3 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrhamani, Beukema e Spinazzola nella linea a quattro. De Bruyne con Lobotka e Anguissa (McTominay ieri ha saltato la seduta pomeridiana ma è stato solo tenuto a riposo) e in attacco il tridente Lang, Lukaku, Neres.