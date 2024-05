Allenatore Napoli: cosa è pronto a fare ADL se saltasse Gasperini

Gasperini-Napoli, è il giorno della verità. E' in questa giornata infatti che il tecnico incontrerà il presidente Antonio Percassi e si pronuncerà sulla sua decisione per il futuro. L'Atalanta lo terrebbe stretto con sé, ma l'allenatore è tantato dal fascino di una big. Un suo vecchio pallino dopo l'esperienza amara all'Inter ormai di parecchi anni fa.

Ultimissime nuovo allenatore Napoli

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, in caso di mancato azzurro finale il club a quel punto potrebbe fare uno sforzo economico importante per Antonio Conte. Ci sarebbe solo tale paletto a oggi tra il club di ADL e l'ex Ct dell'Italia.

Nella lista però c'è sempre Stefano Pioli che sta per liberarsi dal Milan e anche lo stesso Vincenzo Italiano pure in uscita dalla Fiorentina.