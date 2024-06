Kiss Kiss Napoli - Affare Cambiaghi, Manna lavora per portarlo a Napoli. Spunta un possibile valore

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mi arrivano notizie, al direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna piace molto Nicolò Cambiaghi dell’Atalanta e mi risulta stia lavorando per capire se ci siano dei margini per portarlo al Napoli. Mi fido molto di Manna, ha trovato e lanciato giocatori come Soulé e Barrenechea”

Come raccontano i colleghi di Kiss Kiss Napoli, l’interesse per Nicolò Cambiaghi nasce sin dai tempi dell’Atalanta da parte del direttore sportivo Giovanni Manna: nel corso della stagione l’attaccante classe 2000 ha saltato una sola partita. L’idea nasce perchè è un attaccante dalle doti diverse da quelle degli altri giocatori in rosa: sarebbe una possibile alternativa a Khvicha Kvaratskhelia come zona di campo. Per caratteristiche è simile più ad uno come Federico Chiesa, anche se dovrebbe migliorare sotto porta. Valore del cartellino? Circa dieci milioni di euro.