Calciomercato di Serie B, il Cosenza ha riscattato dal Parma l'ex azzurro Gennaro Tutino ufficialmente con tanto di nota ufficiale.

Come svelato da SkySport, il club calabrese ha fatto uno sforzo importante per tale operazione: parliamo ifnatti di 2.5 milioni di euro, cifra banale nella massima divisione ma importante per una realtà di Serie B.