Sportitalia, Parlato a CN24: "In fase avanzata Buongiorno e Hermoso, c'è invidia attorno a Conte e il Napoli"

Manuel Parlato di Sportitalia è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"Fumata bianca in arrivo per Buongiorno, alla fine è il colpo che chiede Conte che penso sarà accontentato. Anche Hermoso è un giocatore che mi aspetto alla fine riuscirà a vestire la maglia del Napoli. In difesa mi aspetto addirittura la terza operazione, è il reparto che chiede principalmente di rinforzare il nuovo allenatore. L'operazione Conte fa capire che l'appeal è tornato. C'è invidia attorno a Conte e il Napoli".