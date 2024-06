Alvino a CN24: "Di Lorenzo? Che dispiacere, c'è una disputa che può fare solo male! Meret ha carattere, un altro al posto suo sarebbe scappato via"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Le regole di Spalletti in Nazionale? Sono d’accordo fino ad un certo punto, perchè poi adottare il pugno di ferro a prescindere potrebbe creare qualche piccolo problema, ma che ci sia bisogno di regole è giusto, forse perchè faccio parte della generazione Spalletti come età . Se ha ritenuto opportuno dare un segnale, lo condivido.

Di Lorenzo? Ipotizzare adesso la strada intraprendere per ricucire lo strappo è difficile, siamo nel bel mezzo della bufera: lasciamo lavorare la diplomazia perchè avrà un lavoro non da poco da portare avanti. Evitiamo di parteggiare per una o l’altra parte, noto con dispiacere che si è aperta una disputa che può fare solo male, quella tra innocentisti e colpevolisti. Le carte dicono che Di Lorenzo è un tesserato ed è il capitano del Napoli, mi piacerebbe calasse un po’ di silenzio sulla questione: Di Lorenzo è in nazionale, il Napoli ha messo un punto fermo con l’annuncio di Antonio Conte. Aspettiamo l’evolversi della situazione. L’unico punto fermo è la sacralità del contratto, aspettiamo gli eventi.

L’agente di Meret ed il contratto da rinnovare? Ha avuto tante critiche ingenerose, ha commesso tanti errori quanti li ha commessi tutta la squadra: quella passata è stata una annata dimenticabile per tutti, la frase di De Laurentiis sul nessuno è da confermare è una frase di pancia. Meret tornerà ad essere quello dell’anno dello scudetto, vinto anche grazie alle sue parate. Ha dimostrato di avere la giusta personalità per ricoprire il ruolo di portiere del Napoli, un altro sarebbe scappato via.

Folorunsho? Spero che resti al Napoli, è un giocatore che in rosa sta benissimo, anzi manca uno con le sue caratteristiche. Per me può essere l’alternativa a Zambo Anguissa, mi piace la cattiveria agonistica di Folorunsho e sono curioso di vederlo con l’Italia di Spalletti.

Buongiorno ed Hermoso? Il Napoli mai come quest’anno dimostra di avere le idee chiare e calendarizza gli eventi: il ds, poi l’allenatore, poi le figure giuste per il tipo di gioco che vuole fare l’allenatore. Hermoso e Buongiorno piacciono, credo che Manna e Conte in tempi brevi daranno le indicazioni giuste a De Laurentiis che apporrà la firma sulle trattative che il Napoli sta portando avanti. La strategia è chiara, i tempi stavolta sono in controtendenza rispetto agli anni scorsi”