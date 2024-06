Spalletti: "PlayStation vietata? Non è vero, ho messo un'altra regola"

Ultime notizie. Maca poco all'esordio della Nazionale italiana ad Euro2024! Oggi il CT Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Noi siamo i protagonisti del sogno di ciascun italiano che da bambino usciva da scuola col pallone sottobraccio e tornava a casa la sera sudato e con le ginocchia sbucciate. Per i nostri connazionali siamo eroi, giganti, non possiamo non mettere tutto dentro la partita. Dobbiamo far vedere che siamo di queli livello, i giganti e gli eroi non hanno timore di giocare una partita di calcio. Ognuno deve avere la sua cassetta con gli attrezzi in cui svita e avvita quello che ci vuole e quello che non ci vuole".

Poi a Spalletti hanno chiesto se fosse vero che ha vietato ai calciatori di giocare alla PlayStation: "Bisogna crearsi uno stile di vita corretto per dare poi il meglio in gara. Quindi non è vero che l'ho detto. Ho detto che non si può stare svegli fino alle 3 o alle 4 del mattino, che è diverso".