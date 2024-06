Morata-Napoli, clamoroso Il Mattino - Perché no! Conte gradisce lo spagnolo: la cifra della clausola rescissoria

Calciomercato SSC Napoli - Nome a sorpresa per l'attacco, quello rilanciato da Il Mattino che cita Alvaro Morata come un'occasione per il nuovo Napoli di Antonio Conte.

L'attaccante spagnolo che sarà in campo con la nazionale al prossimo Euro 2024 è pronto a scaldare i motori del calciomercato, e parla così a Marca:

"Per me la cosa più semplice è non giocare in Spagna, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la cosa più semplice è andare a giocare all'estero. ma che è pronto a scaldare i motori del calciomercato. La cosa più semplice l'estate scorsa sarebbe stata lasciare l'Atletico. Avevo delle offerte migliori a livello economico, grandi squadre, ma ho avuto l'illusione di poter vincere con loro. Se vedo che l'Atletico vuole ingaggiare otto attaccanti allora capisco che non sono la priorità del club, non posso restare all’Atletico e non giocare".

L'edizione online de Il Mattino fa il nome di Alvaro Morata per il Napoli, non è un segreto che lo spagnolo ami l'Italia e la Serie A, senza considerare poi che la moglie è italiana e riportare la famiglia in un Paese in cui è apprezzato potrebbe essere un obiettivo:

"Anche per il Napoli di Antonio Conte? Perché no: il club cerca un attaccante che possa sostituire Victor Osimhen, ma anche la posizione di Giovanni Simeone non è certa. Conte ha già dimostrato di apprezzare molto Morata: i due si sono dati il cambio nel 2014 alla Juve, ma si sono ritrovati poi nel 2017 a Londra con il Chelsea.

Lo spagnolo non era il titolare - e potrebbe non esserlo nemmeno in un eventuale futuro azzurro - ma con Conte ha avuto un rendimento di tutto rispetto: 15 gol in 48 presenze complessive, 11 solo in Premier League partendo titolare in 24 occasioni.

Anche in Champions e FA Cup aveva saputo dare una mano a un attacco composto da Hazard, Willian, Pedro, Giroud. Mica male. Morata scelse Londra proprio per Conte: «Ha creduto in me e sono felice di aver accettato» disse al suo arrivo a Londra".