Gasperini, De Laurentiis e la casuale sintonia sul concetto di calcio sostenibile

Chi sarà la bella donna che sta mettendo a rischio il matrimonio tra Gasperini e l’Atalanta? Tutti gli indizi porterebbero al Napoli. De Laurentiis, non più tardi di qualche settimana fa, elogiò l’Atalanta ed il suo allenatore per il gioco e le idee che hanno saputo proporre in questi anni. Sarà stata una coincidenza, ma De Laurentiis e Gasperini hanno lanciato un messaggio univoco a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Il presidente della SSC Napoli, qualche ora prima della finale di Europa League, aveva parlato al Senato dell’indebitamento del calcio italiano.

Quella di De Laurentiis sulla sostenibilità è una battaglia atavica. Dopo la Supercoppa persa contro l’Inter, il numero uno della SSC Napoli dichiarò: “Purtroppo a causa di una legge sbagliata come quella fatta dalla Melandri in Italia ci sono delle realtà che hanno debiti per 900 milioni… fino a un miliardo e sono nei guai. Il Napoli, invece, ha vinto uno scudetto e ha registrato un utile di 85 milioni oltre a una riserva di 150 milioni a bilancio. Forse, venendo dal mondo del cinema so fare i conti”. Una stoccata indiretta all’Inter che ora è nelle mani di Oaktree.

Gasperini verso il Napoli?

Vincere con un calcio economicamente sostenibile si può fare. Lo ha dimostrato lo scorso anno il Napoli ed ora l’Atalanta. Sul tema debiti, Gian Piero Gasperini ieri si è espresso a sorpresa dichiarando: “Vincere senza tantissimi debiti ha un valore diverso”. Non ha menzionato l’Inter, ma il sospetto forte è che il tecnico di Grugliasco abbia voluto mandare una frecciatina ai nerazzurri, ma in generale alle big del calcio italiano.

De Laurentiis e Gasperini hanno lanciato un messaggio univoco nello stesso giorno. Che sia un segnale? Al di là delle coincidenze, il Napoli deve chiudere il discorso allenatore. C’è tanto lavoro da fare, lo stesso Manna ne ha preso già atto. Non sappiamo se sarà Gasperini, Italiano, Pioli, Conte oppure un altro mister X ad allenare il Napoli 2024/25. Registriamo però un fatto inequivocabile, tra Gasperini e De Laurentiis c’è sintonia sul tema indebitamento e sostenibilità.

