Calciomercato Napoli, si allontana l'ipotesi Dovbyk! Secondo quanto riferisce da Milano il giornalista Nicolò Schira, l'attaccante ucraino del Girona sarebbe vicinissimo all'Atletico Madrid.

In queste ore il club spagnolo starebbe per chiudere l'operazione con il Girona e prelevare Dovbyk, nel frattempo impegnato agli Europei. Sia Napoli che Milan avevano messo gli occhi su di lui in questa sessione di calciomercato.