Napoli, incredibile Kim Min-Jae: può succedere dopo solo un anno al Bayern!

Calciomercato SSC Napoli - Sorpresa in casa Bayern Monaco dove l'ex azzurro Kim Min-jae potrebbe salutare dopo una sola stagione. Non ha convinto alla prima annata in terra tedesca, l'ex difensore del Napoli per il quale il Bayern Monaco pagò l'estate scorsa la clausola rescissoria per strapparlo al club di De Laurentiis. E adesso, col nuovo allenatore Kompany, sono in arrivo due nuovi difensori richiesti dal tecnico appena arrivato sulla panchina del top club di Bundesliga.

Calciomercato, sul mercato l'ex Napoli Kim?

Insomma, dopo le difficoltà della scorsa stagione il Bayern starebbe per piazzare secondo la Bild un doppio colpo in difesa che metterebbe di fatto Kim Min-Jae sul mercato. Sebbene negli scorsi mesi qualche rumors lo accostava nuovamente al Napoli, però, non appare oggi un nome caldo per gli azzurri. Ma quel che è certo è che l'ex azzurro che ha vinto lo scudetto col Napoli di Spalletti sta per finire sul mercato. La Bild ha annunciato il doppio colpo in arrivo in difesa: il Bayern sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro allo Stoccarda per pagare la clausola del difensore giapponese Hiroki Ito e altrettanti per il difensore Jonathan Tah del Bayer Leverkusen.

Kim Min-Jae in Juventus-Napoli

Bayern Monaco: ecco Ito e Tah

Il Bayern Monaco mette le mani su Hiroki Ito, difensore classe 1999 proveniente dallo Stoccarda: il club ha deciso in queste ore di esercitare il pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni di euro e nelle prossime il nazionale giapponese si recherà a Monaco di Baviera per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto.

Il suo approdo al Bayern, che nel mentre continua a tenere vivi i contatti col Bayer Leverkusen per un altro difensore centrale come Jonathan Tah, può aprire scenari di mercato interessanti anche in uscita. In tal senso, va monitorata la situazione di Kim Min-jae che, nonostante un contratto in essere fino a giugno 2028, non ha pienamente convinto nella sua prima stagione in Germania dopo la partenza dal Napoli e potrebbe finire sul mercato in questa sessione estiva.