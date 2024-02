Osimhen pronto per Napoli-Genoa: spunta subito una confessione agli amici

Estremamente deluso per aver solo sfiorato il sogno di sollevare la Coppa d’Africa, Victor Osimhen ora farà ritorno a Napoli. Il giocatore, come riporta Il Mattino oggi in edicola, è atteso per domani mattina a Castel Volturno in vista di una maglia da titolare sabato pomeriggio contro il Genoa.

Osimhen pronto per Napoli-Genoa: ora subito i goal

Fermo a quota 7 goal in campionato e appena 1 in Champions, il centravanti nigeriano ora dovrà far sentire il suo peso a suon di goal. Per il Napoli innanzitutto e poi per se stesso. Perché se a giugno vorrà andar via dovrà dimostrare di valere i 120 milioni di euro della sua clausola rescissoria.

Il nigeriano, ora, resta uno dei pochissimi appigli per una squadra che ha smarrito se stessa in una stagione tormentata. E lui agli amici - svela il quotidiano - ha fatto capire che ora Napoli e il Napoli saranno la sua priorità.