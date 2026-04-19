Sgombriamo il campo da equivoci e vuoti di memoria: davvero sono il problema del Napoli?

Primo Piano  
Sgombriamo il campo da equivoci e vuoti di memoria: davvero sono il problema del Napoli?

De Bruyne e Anguissa sono stati sostituiti ieri da Antonio Conte all'intervallo di Napoli-Lazio

Ultime notizie calcio Napoli - De Bruyne e Anguissa sono finiti nel mirino della critica dopo Napoli-Lazio. Entrambi sono stati sostituiti nell’intervallo da parte di Antonio Conte. Una scelta forte considerando il fatto che la prestazione degli azzurri nel primo tempo è stata davvero pessima sotto tutti i punti di vista. Su Kevin e Frank ci sono una serie di riflessioni da fare e che non si possono accantonare frettolosamente. Se prima De Bruyne e Anguissa erano dei rimpianti e venivano menzionati nel lungo elenco degli indisponibili, ora sembra quasi che siano dei problemi per questa squadra. Una contraddizione forte se guardiamo soprattutto il belga che venne esaltato per la sua splendida forma fisica mostrata subito al rientro dall’infortunio qualche settimana fa. Ecco, gli infortuni. Un passaggio che sembra essere sfuggito a qualcuno. De Bruyne è rimasto fermo ai box 129 giorni sottoponendosi anche ad un intervento chirurgico mentre Anguissa 120 giorni. Parliamo di stop lunghi su strutture fisiche importanti come quelle di Kevin e Frank.

Napoli-Lazio 0-2: De Bruyne e Anguissa sostituiti all’intervallo

Gettare la croce addosso ad Anguissa, dimenticandosi cosa ha avuto, significa non voler ricordare. Anche chi non fa di professione il preparatore atletico, sa bene che un calciatore di quella struttura non può mai tornare come prima nel breve periodo dopo uno stop di 4 mesi. In più subentra anche l’aspetto psicologico che tende a frenare in certe occasioni la performance. Vero, oggi Frank non è nemmeno il lontano parente di quello che conosciamo. Ma giudicarlo adesso, in queste condizioni, senza tenere conto di quanto gli è accaduto non è corretto. Stessa cosa vale per De Bruyne, da lui ci si aspettano più giocate. Ma anche lì bisogna tenere obbligatoriamente conto dell’aspetto mentale, fisico e probabilmente tattico perché l’ex Man City, può sembrare un paradosso, è sembrato più a suo agio giocando nei due trequartisti che nella formula Fab Four. Al di là di questi discorsi, da De Bruyne e Anguissa cosa potevamo aspettarci? Non sono robot, sono atleti 'diesel' che necessitano di tempo per tornare quelli di prima. 

Riproduzione riservata

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    78

    33
    25
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    66

    33
    20
    6
    7

  • logo MilanMilanCL

    63

    32
    18
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    60

    32
    17
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    33
    16
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    58

    33
    18
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    32
    14
    6
    12

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    45

    33
    13
    6
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    39

    32
    11
    6
    15
  • 13º

    logo ParmaParma

    39

    33
    9
    12
    12
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    36

    32
    9
    9
    14
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    35

    32
    8
    11
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    27

    32
    6
    9
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    27

    32
    7
    6
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    32
    3
    9
    20
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    32
    2
    12
    18
Back To Top