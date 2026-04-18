Formazioni ufficiali Napoli-Lazio: le scelte di Conte e Sarri

Formazioni ufficiali Napoli-Lazio: dopo la frenata di Parma, gli azzurri tornano in campo allo stadio Maradona contro la squadra di un grande ex: Maurizio Sarri.
Se i biancocelesti non hanno molto da chiedere a questo finale di campionato se non chiudere dignitosamente un'annata storta sin dall'inizio col blocco mercato e altre problematiche, gli uomini di Antonio Conte - dopo aver vissuto una stagione tormentata sul fronte infortuni - hanno il dovere di blindare il secondo posto e a prescindere chiudere il discorso qualificazione in Champions League con la matematica.
Per quanto riguarda lo scudetto, le chance sono ormai quasi inesistenti. Solo l'aritmetica tiene il discorso aperto a fronte di questo calendario Inter-Napoli:
|Giornata
|Inter
|Napoli
|34
|Torino-Inter
|Napoli-Cremonese
|35
|Inter-Parma
|Como-Napoli
|36
|Lazio-Inter
|Napoli-Bologna
|37
|Inter-Verona
|Pisa-Napoli
|38
|Bologna-Inter
|Napoli-Udinese