Formazioni ufficiali Napoli-Lazio: le scelte di Conte e Sarri

Formazioni ufficiali Napoli-Lazio: dopo la frenata di Parma, gli azzurri tornano in campo allo stadio Maradona contro la squadra di un grande ex: Maurizio Sarri.

Se i biancocelesti non hanno molto da chiedere a questo finale di campionato se non chiudere dignitosamente un'annata storta sin dall'inizio col blocco mercato e altre problematiche, gli uomini di Antonio Conte - dopo aver vissuto una stagione tormentata sul fronte infortuni - hanno il dovere di blindare il secondo posto e a prescindere chiudere il discorso qualificazione in Champions League con la matematica.

Formazioni ufficiali Napoli-Lazio

Formazioni ufficiali Napoli-Lazio

Napoli - Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Spinazzola, Lobotka, Anguissa, Politano; McTominay, De Bruyne; Hojlund

- Lazio - Motta, Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic: Zaccagni, Cancellieri, Noslin.

Calendario a confronto Inter-Napoli

Cristian Chivu e Antonio Conte

Per quanto riguarda lo scudetto, le chance sono ormai quasi inesistenti. Solo l'aritmetica tiene il discorso aperto a fronte di questo calendario Inter-Napoli: