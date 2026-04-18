Formazioni ufficiali Napoli-Lazio: le scelte di Conte e Sarri

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Formazioni ufficiali Napoli-Lazio: le scelte di Conte e Sarri

Formazioni ufficiali Napoli-Lazio: chi giocherà dal 1' al Maradona

Formazioni ufficiali Napoli-Lazio: dopo la frenata di Parma, gli azzurri tornano in campo allo stadio Maradona contro la squadra di un grande ex: Maurizio Sarri

Se i biancocelesti non hanno molto da chiedere a questo finale di campionato se non chiudere dignitosamente un'annata storta sin dall'inizio col blocco mercato e altre problematiche, gli uomini di Antonio Conte - dopo aver vissuto una stagione tormentata sul fronte infortuni - hanno il dovere di blindare il secondo posto e a prescindere chiudere il discorso qualificazione in Champions League con la matematica. 

Formazioni ufficiali Napoli-Lazio 

Formazioni ufficiali Napoli-Lazio
  • Napoli - Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Spinazzola, Lobotka, Anguissa, Politano; McTominay, De Bruyne; Hojlund
  • Lazio - Motta, Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic: Zaccagni, Cancellieri, Noslin.

Calendario a confronto Inter-Napoli 

Cristian Chivu e Antonio Conte

Per quanto riguarda lo scudetto, le chance sono ormai quasi inesistenti. Solo l'aritmetica tiene il discorso aperto a fronte di questo calendario Inter-Napoli

 
Giornata Inter Napoli
34 Torino-Inter Napoli-Cremonese
35 Inter-Parma Como-Napoli
36 Lazio-Inter Napoli-Bologna
37 Inter-Verona Pisa-Napoli
38 Bologna-Inter Napoli-Udinese
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