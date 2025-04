Formazioni ufficiali Bologna-Napoli: Buongiorno in panchina! C'è Scuffet per Conte, Italiano perde Ferguson

Formazioni ufficiali Bologna-Napoli: si chiude col botto la 31a giornata di Serie A. Ovvero con una sfida che promette spettacolo, nonché quella che potrebbe rivelarsi la partita più importante della stagione per i partenopei.

Da una parte i rossoblù che puntano a difendere il 4° posto valevole la Champions; dall'altra gli azzurri che invece devono necessariamente vincere per il sogno scudetto. Specialmente dopo il risultato dell'Inter nel weekend e in vista di un calendario che, almeno sulla carta, va tutto in discesa da qui alla fine.

Sulla strada degli uomini di Antonio Conte, però, c'è la squadra più in forma del campionato reduce dalla vittoria in Coppa Italia dove ha praticamente ipotecato la finale.

All'andata, appena alla 2a giornata di campionato, finì 3-0 al Maradona.

BOLOGNA (4-2-3-1) : Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebisher; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano . A disposizione : Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, Casale, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Pedrola, Fabbian.

NAPOLI (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Cristian Stellini (Antonio Conte squalificato). A disposizione: Turi, Meret, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.

Prossimo turno 32a giornata Serie A

Udinese-Milan venerdì 11 aprile, ore 20.45

venerdì 11 aprile, ore 20.45 Venezia-Monza sabato 12 aprile, ore 15.00

sabato 12 aprile, ore 15.00 Inter-Cagliari sabato 12 aprile, ore 18.00

sabato 12 aprile, ore 18.00 Juventus-Lecce sabato 12 aprile, ore 20.45

sabato 12 aprile, ore 20.45 Atalanta-Bologna domenica 13 aprile, ore 12.30

domenica 13 aprile, ore 12.30 Fiorentina-Parma domenica 13 aprile, ore 15.00

domenica 13 aprile, ore 15.00 Verona-Genoa domenica 13 aprile, ore 15.00

domenica 13 aprile, ore 15.00 Como-Torino domenica 13 aprile, ore 18.00

domenica 13 aprile, ore 18.00 Lazio-Roma domenica 13 aprile, ore 20.45

domenica 13 aprile, ore 20.45 Napoli-Empoli lunedì 14 aprile, ore 20.45

