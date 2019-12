Vinicius show, già 12 gol col Benfica! Golden moment: rete in Champions e ieri tripletta al Maritimo [VIDEO]

Notizie calcio Napoli - E' davvero da sottolineare l'inizio di stagione dell'ex attaccante del Napoli, Vinicius, in forza al Benfica. L'attaccante brasiliano, lo ricorderete, fu acquistato dagli azzurri a gennaio 2018 per pocho meno di cinque milioni di euro. Poi, quest'estate, il club di De Laurentiis col lavoro di Cristiano Giuntoli l'han rivenduto per 17 milioni di euro al Benfica. In Portogallo, l'ex azzurro ha segnato già 12 gol in stagione con la maglia dei lusitani. Proprio nella giornata di ieri, contro il Maritimo nel successo per 4-0 del Benfica, Vinicius ha segnato una tripletta, subito dopo aver segnato anche in Champions League nel pari contro il Lipsia di mercoledì.