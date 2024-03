Un calcio agli infortuni sul lavoro, la conferenza stampa pre gara | VIDEO

Diffondere una corretta cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche sensibilizzare le nuove generazioni ai temi del lavoro etico e regolare. È l’ambizione che ha spinto l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, in collaborazione con la Nazionale Calcio Attori 1971, il Consiglio Nazionale dell’Ordine del Consulenti del Lavoro, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e l’ANMIL, a organizzare una partita di beneficenza dal titolo “Un calcio agli infortuni sul lavoro”. Il match, che si svolgerà oggi 22 marzo a partire dalle ore 9:00, diretta su CalcioNapoli24 Tv (canale 79 DTT), presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia (NA), sarà anche l’occasione per sottolineare il ruolo dei Consulenti del Lavoro come promotori dei principi di etica e legalità nel mondo del lavoro. Un evento formativo, ma anche di grande valore sociale. Sarà rivolto, infatti, agli studenti di tutti i gradi di istruzione con l’obiettivo di prepararli ad essere i lavoratori, gli imprenditori e i professionisti di domani, affrontando il futuro in maniera consapevole e responsabile.

Un appuntamento, quindi, che andrà oltre il semplice gioco e che affiancherà all’informazione sui temi della legalità e sicurezza sul lavoro, un’iniziativa di solidarietà. Il ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti sarà, infatti, destinato al finanziamento di borse di studio da devolvere alle famiglie dei caduti sul lavoro, individuate in collaborazione con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL). “Trasmettere agli studenti, fin dalla loro giovane età, un approccio culturale improntato sui principi dell’etica e della sicurezza è fondamentale per la costruzione di un mondo del lavoro che faccia dell’integrità, della giustizia e della sicurezza i suoi elementi fondanti”, ha dichiarato Elisa Paolieri, Presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro. “Per questa iniziativa abbiamo richiesto il patrocinio delle Istituzioni locali e nazionali, poiché crediamo sia un dovere collettivo contribuire alla divulgazione dei valori della legalità e del lavoro etico, alla base delle buone pratiche sociali e normative. Noi Consulenti del Lavoro siamo impegnati da tempo su questi temi e ci auguriamo che, anche attraverso questa iniziativa congiunta, si possa contribuire a ridurre la strage degli infortuni sul lavoro”, ha concluso. “La Nazionale Calcio Attori 1971 ormai da diversi anni viene coinvolta in manifestazioni di beneficenza. Ci piace e ci fa piacere impegnarci per il sociale e sposare cause degne di nota come questa”, ha commentato Domenico Fortunato, Presidente della Nazionale Attori.

“La richiesta di partecipazione alla partita ideata dall’ANGCDL è stata subito accolta con molto entusiasmo. Diffondere, insieme ai Consulenti del Lavoro, la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro è un onore e anche un dovere verso le nuove generazioni. Lo sport è da sempre un collante importante per coinvolgere e sostenere tematiche e di grande attualità. Tutta la Nazionale di Calcio Attori è pronta a scendere in campo per dare “un calcio agli infortuni sul lavoro”, ha chiosato. Per lavorare bene è fondamentale lavorare in sicurezza. È una priorità imprescindibile che scandisce da sempre il ruolo sociale dei Consulenti del Lavoro”, ha affermato il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. “La Categoria è impegnata da anni in un’opera di sensibilizzazione alle tematiche del lavoro etico e regolare e nell’attività di orientamento al lavoro soprattutto tra le nuove generazioni. Grazie al contributo dell’ANGCDL promuoviamo nelle scuole e nelle Università la cultura della legalità anche attraverso il videogioco " GenL", con il quale i ragazzi possono carpire a fondo i temi dell’etica e della legalità e acquisire sempre più consapevolezza per affrontare scelte di vita fondamentali, come quella tra lecito e illecito”, ha concluso De Luca.

Questa la conferenza stampa che si è tenuta ieri, giovedì 21 marzo, all'Hotel Stabia di Castellammare di Stabia.