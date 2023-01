UFFICIALE - L'ex Napoli Tarantino è il nuovo Ds del Siena

Cambio di ruolo per Ernesto Salvini, che rimane nel Siena ma come nuovo Dg del club. Come nuovo Ds e Responsabile dell'Area Tecnica è stato nominato l'ex giocatore del Napoli Massimo Tarantino:



Tarantino ds del Siena

"Acr Siena 1904 SpA comunica che in data odierna il Presidente Emiliano Montanari ha nominato Ernesto Salvini nuovo Direttore Generale della Società bianconera. La ultra trentennale esperienza nel mondo del calcio di Salvini saprà contribuire in modo fattivo alla migliore gestione aziendale della Robur. Contestualmente, il Presidente Montanari ha dato l'incarico di Direttore sportivo e Responsabile dell'Area Tecnica a Massimo Tarantino, ex calciatore del Napoli con Maradona e già Responsabile del Settore giovanile del Bologna e poi protagonista nello staff del Settore giovanile della Roma. Nella stagione 2021-2022, Tarantino è stato Direttore tecnico della Spal. Il nuovo Ds sarà operativo da domani".

