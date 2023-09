Tapiro d'Oro a De Laurentiis, parapiglia a Roma: Striscia accusa "Staffelli strattonato dalla scorta del presidente del Napoli"

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rifiutato ogni contatto con l'inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli, preferendo non rispondere a nessuna delle domande che comunque gli venivano poste a distanza.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, ne è venuto fuori “il classico parapiglia a cui hanno assistito i tanti passeggeri che affollavano la stazione Termini ieri mattina e che spesso poi viene messo in onda dalla Tv satirica”

Questo il comunicato di Striscia la notizia:

"Consegna mancata, che è degenerata in spintoni all’inviato del tg satirico e alla sua troupe. Le accuse di falso in bilancio, i risultati altalenanti dopo la trionfale corsa Scudetto dell’anno scorso e il “caso Osimhen”: l’inviato di Striscia ha cercato con ironia di chiederne conto a De Laurentiis, intercettato alla stazione di Roma Termini. Il presidente, però, ha preferito non rispondere e non ritirare il Tapiro dalle mani di Staffelli, che è stato molto strattonato – insieme alla sua troupe – dalla scorta e dal personale di sicurezza delle Ferrovie dello Stato. Per De Laurentiis questo sarebbe stato il terzo Tapiro d’oro della carriera"