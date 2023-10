Stop al Decreto Crescita: il Napoli perde le agevolazioni fiscali per Lindstrom, Natan e Cajuste

Napoli - Decreto Crescita, è addio. Il Governo stoppa le agevolazioni fiscali anche nel mondo del calcio con il Napoli che perde i benefici per Lindstrom, Cajuste e Natan.

Addio Decreto Crescita, niente più sconti fiscali. Lo stop vale già per gli acquisti estivi del 2023. Effetti soprattutto per i club di Serie A come Inter, Milan e Napoli. Addio al Decreto Crescita nel calcio. Il Napoli perde benefici per Lindstrom, Cajuste, Natan e anche Garcia. Il Governo nella nuova finanziaria ha deciso di eliminare gli sportivi tra coloro che possono beneficiare dei vantaggi fiscali.