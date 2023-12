Numeri da capogiro per Joshua Zirkzee, da oggi il millennial più decisivo della Serie A. Come riporta Opta, tra i giocatori nati dal 2000 in avanti il centravanti olandese è quello che ha preso parte a più gol in questa Serie A.

Zirkzee è il millennial più decisivo in A

Nessuno ha fatto meglio di lui, neanche Khvicha Kvaratskhelia o Dusan Vlahovic.

