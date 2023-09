Real Madrid: infortunio Guler, il comunicato sulle condizioni

Brutte notizie per il Real Madrid che ha perso per infortunio un giovane talento che non sarà disponibile quindi per la prossima partita di Champions League contro il Napoli.

Real Madrid: infortunio Guler, le condizioni

Un momento difficile per il Real Madrid che ha svelato quelli che sono quindi i tempi di recupero e le condizioni dell'infortunato Guler che dovrà stare fermo per diverso tempo dopo essere andato ko e non ci sarà possibilità di averlo in breve tempo. Questo il comunicato del Real Madrid:

"Dopo gli accertamenti effettuati al nostro giocatore Arda Guler dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione al muscolo retto femorale sinistro. I suoi progressi saranno monitorati".