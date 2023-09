Quando non sai vincere, meglio non perdere: Zerbin incarna il teorema di Garcia

Un pareggio che lascia l'amore in bocca quello che il Napoli ha ottenuto sul terreno di gioco del Genoa. Arrivato per un sussulto dei Campioni d'Italia che in otto minuti la rimettono in piedi, dopo il passivo di due gol. Raspadori e Politano, due uomini chiave che dalla panchina, entrano in campo e fanno tirare un sospiro di sollievo.

Rudi Garcia

Garcia incarna il suo teorema

Poi al minuto 88', Rudi Garcia, lo stesso che aveva lanciato nella mischia Raspadori e Politano, il secondo entrato all'intervallo, decide di togliere Khvicha Kvaratskhelia, quando avrebbe potuto inserire Lindstrom a sinistra, spostare lo stesso Raspadori in quella posizione e inserire Simeone che, tra l'altro, aveva quasi anche smesso la pettorina del riscaldamento, pronto a dare il proprio contributo.

E, invece, il tecnico francese ha preferito Alessio Zerbin e ciò richiama le parole che qualche settimana fa aveva pronunciato, proprio dopo la sconfitta con la Lazio del Maradona:

"I ragazzi devono imparare che quando non si può vincere non si può perdere”.

Detto, fatto...la scelta di Zerbin per Kvaratskhelia, quindi, è chiara al Napoli, 'se non puoi vincere cerca di non perdere...'

