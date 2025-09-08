Player of the Month di Agosto, vince Anguissa: l’uomo dei gol last-minute | FOTO

Ultime calcio Napoli - Frank Zambo Anguissa eletto Player of the Month di Agosto dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro centrocampista come miglior giocatore del mese.
Ad Agosto Anguissa si è reso protagonista con il gol decisivo al novantacinquesimo contro il Cagliari, che ha mandato in visibilio il pubblico del Maradona, regalando agli azzurri il primo successo interno stagionale. La SSC Napoli, attraverso il proprio sito, fa i complimenti a Frank, POTM di Agosto powered by MSC!