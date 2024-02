Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, il rientro di Victor Osimhen a Napoli potrebbe slittare dopo il match contro il Genoa in programma sabato. Se fosse confermata questa indiscrezione sarebbe una sorta di anomalia considerando anche gli altri calciatori nigeriani che sono stati in nazionale per la Coppa d'Africa. Ad esempio Lookman è atteso giovedì da Gasperini per unirsi al gruppo mentre Chukwueze domani sarà già a Milanello.