Osimhen come Jordan: quanti metri ha saltato contro il Monza

Quanti metri ha saltato Osimhen nel gol contro il Monza? Arriva il dato che riguarda l'attaccante nigeriano del Napoli che ancora una volta si è contraddistinto per il suo strapotere fisico. Ora spuntano i dati su quanto è saltato Osimhen in Monza-Napoli in occasione del gol del momentaneo pareggio.

Salto Osimhen altezza in Monza-Napoli

Napoli - Ai microfoni di Sky Sport sono arrivate le parole del noto giornalista Paolo Assogna dopo Monza-Napoli per parlare del dato riguardo il salto di Osimhen che è stato decisivo per il momentaneo gol del Napoli che ha poi aperto alla rimonta. Queste le parole di Assogna:

“Il salto di Victor Osimhen sul gol del pareggio è stato un salto alla Michael Jordan, è arrivato a 2 metri e 23 centimetri".