Sky - De Bruyne al Napoli, trattativa in corso: al momento il nodo è la sua famiglia, molto dipenderà da sua moglie

Calciomercato Napoli - Kevin De Bruyne-Napoli, notizia clamorosa lanciata dai colleghi di Sky Sport. Poco prima di mezzanotte arriva un ulteriore aggiornamento da parte di Gianluigi Bagnulo in diretta da Manchester:

"La notizia che vi diamo è abbastanza clamorosa, ci abbiamo lavorato con tutta la squadra mercato. Il Napoli sta provando il colpo Kevin De Bruyne. Al momento è un sogno lontano e complicato. Il Liverpool infatti sta cercando di convincere De Bruyne a restare in Premier e firmare per i Reds. Ci sono delle offerte anche dalla MLS ma lui vuole rimanere in Europa, per dimostrare al City che hanno sbagliato a non rinnovargli il contratto. Ha un po’ il dente avvelenato contro i Citizens.

Dopo qualche infortunio di troppo in questa stagione il club di Manchester non ha voluto rinnovare il contratto. Col Napoli ancora non si è parlato della questione economica, al momento il nodo è legato alla sua famiglia. La sua preoccupazione maggiore è voler sistemare al meglio la sua famiglia. Quindi molto dipenderà dalla scelta che effettuerà sua moglie Michele.

Si tratta dunque di un sogno, i contatti ci sono e il Napoli ci sta provando. Il solo fatto che il Napoli approcci un giocatore del genere dice tanto sulle ambizioni sulla prossima stagione del club. Poi da qui a concludere la trattativa, passa tantissimo. È complicato però il Napoli ci sta provando. La concorrenza principale è del Liverpool".