Neres è tornato a Castel Volturno, Sky: novità sui tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - L’attaccante David Neres è tornato da oggi al centro sportivo di Castel Volturno per proseguire il suo percorso di recupero, 85 giorni dopo l’operazione al legamento della caviglia sinistra. Neres si era infortunato nel match contro la Lazio a inizio gennaio, si era fermato ed era tornato in campo contro il Parma prima che una ricaduta rendesse necessario l’intervento. Il brasiliano era stato operato a Londra il 25 gennaio scorso. Il Napoli proverà a recuperarlo per la fine di questo campionato.

Rientro Neres: i tempi di recupero

Sul rientro di David Neres, Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport 24:

"L'infortunio necessita ancora di un po' di tempo per riconsegnarlo a Conte e rivederlo in campo. Intanto inizia la riatletizzazione, che potrebbe riportarlo in campo a fine campionato. C'è voglia di vederlo ma non c'è particolare fretta. Il Napoli deve consolidare il posto Champions ma è un Napoli abbastanza in controllo del suo destino. Però intanto è arrivata la buona notizia: Neres è di nuovo a Castel Volturno, così la lista degli infortunati va restringendosi".