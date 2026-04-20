Napoli come le squadre salvezza: Biasin fa notare la statistica particolare

Il Napoli di Antonio Conte spicca per quanto riguarda il corto muso, meglio anche di Massimiliano Allegri che ha coniato tale termine sottolineando una filosofia calcistica condivisa da tanti allenatori.
Ma proprio questa peculiarità di vincere di misura colloca i partenopei a quota zero per quanto riguarda le partite vinte con almeno tre gol di scarto postata da Fabrizio Biasin attraverso la propria pagina Facebook.
Il quadro per quanto riguarda la suddetta statistica di questa stagione in Serie A è il seguente:
Facile notare che il Napoli, comunque secondo in classifica al netto di tutto, viaggia sulla stessa lunghezza d’onda di squadre che lottano per non retrocedere come Pisa, Verona, Lecce, Cremonese e Parma.
Prende il largo l'Inter sulle vittorie abbondanti: ben 8 totali quest'anno, col Como di Cesco Fabregas secondo con 6 successi così e la Juventus sul terzo gradino di questo podio specifico a quota 5.