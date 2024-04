Napoli-Roma, Osimhen in dubbio? Repubblica - Calzona mette in discussione tutti i titolarissimi: la mossa

Ultime notizie SSC Napoli - Verso la sfida con la Roma, Calzona sorprende lo spogliatoio: nessun titolarissimo, nessuno certo del posto in campo. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Dirà il campo se la squadra ha recepito nel modo giusto il messaggio e se il timore del ritiro a oltranza aiuterà il Napoli a tirare fuori le unghie nella sfida contro la Roma. Nemmeno Calzona può avere però certezze in merito e per questo fino a domenica studierà in maniera ancora più attenta del solito il comportamento dei suoi giocatori, mettendo in discussione persino i “ titolarissimi”. Il clima è teso, nessuno ha il posto assicurato e con l’intero organico a disposizione dovrà conquistarsi una maglia pure Osimhen".