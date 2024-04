Napoli, blitz di Chiavelli a Castel Volturno: spunta il motivo

Ultime news SSC Napoli- Ieri a Castel Volturno si è presentato l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. E l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive:

"Probabilmente per monitorare varie vicende come il tema del centro sportivo. Entro un anno e mezzo al massimo va individuata una soluzione per andare via da Castel Volturno. Diversi consiglieri comunali di Napoli propongono l’area dell’ex manicomio Bianchi, ma un’altra ipotesi su cui si riflette è la zona di Qualiano".