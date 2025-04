Lecce-Napoli, Il Mattino annuncia - Rafa Marin non convince Conte: 4-4-2 con questa coppia di centrali

Ultime news Serie A - L'edizione online de Il Mattino si proietta a Lecce-Napoli e sulle probabili formazioni, con le scelte di Conte, ancora costretto a trovare il sostituto di Buongiorno-Jesus ai box al centro della difesa:

"Solitamente si direbbe buona la prima, quanto meno dignitosa. Ma la presenza dal primo minuto di Rafa Marin resta sempre un'incognita. Anche a Lecce. Anche con l'emergenza in difesa che costringe Conte a fare a meno di due dei quattro centrali (Buongiorno e Juan Jesus). Il giovane calciatore dell'Under 21 spagnola cresciuto nella cantera del Real Madrid evidentemente non ha convinto fin in fondo se domenica scorsa il tecnico del Napoli aveva immaginato pedine differenti contro i granata ma il piano è saltato per via dell'indisponibilità di Raspadori. Al Via del Mare, insomma, Marin potrebbe essere scalzato da Olivera che si accentrerebbe al fianco di Rrahmani e Spinazzola che arretrerebbe al posto dell'uruguagio in un 4-4-2 con McTominay finto esterno di destra e la coppia Lukaku-Raspadori in attacco.

Se fosse così non sarebbe stata sufficiente la buona prova fornita da Marin a Monza di dieci giorni fa. E pensare che il difensore è stato il primo acquisto del mercato estivo, ma anche l'ultimo ad esordire in serie A dopo sei mesi di naftalina e qualcosa come un girone e passa che era già andato agli archivi. La sua prima presenza in campionato, infatti, è arrivata contro la Lazio all'Olimpico soltanto il 15 febbraio scorso, soltanto nei minuti finali quando Conte non sapeva più a quali santi votarsi per via del forfait anche di Mazzocchi. [...]Sabato a Lecce rischia di partire nuovamente dalla panchina nonostante l'emergenza evidente in difesa".