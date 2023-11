Le origini ischitane, l’idolo Maldini e la pasta al forno della nonna: chi è Nico Schulz accostato al Napoli | FOCUS

Chi è Nico Schulz accostato al Napoli? Tra i nomi di terzini sinistri che il club azzurro starebbe valutando ci sarebbe anche quello dell'ex Borussia Dortmund. Così come Plattenhardt, anche Nico Schulz ha caratteristiche offensive ed un piede molto educato in grado non solo di far iniziare l'azione dal suo lato ma anche di andare al cross per i compagni da fondo campo.

Chi è Nico Schulz?

Nasce a Berlino l'1 aprile del 1993. Sotto l'aspetto tattico, Schulz è un terzino sinistro dalla grande vocazione offensiva tanto che può essere utilizzato all'occorrenza da centrocampista ed ala sempre da quel lato. Il suo legame con Napoli è molto forte per motivi familiari. Nico porta il cognome con cui è noto per una scelta personale, ma se i suoi genitori fossero stati sposati si sarebbe chiamato Nico D’Abundo.

Suo padre è infatti originario dell’isola di Ischia, ma si è trasferito in Germania, a Berlino, dove Nico è nato e cresciuto. Schulz viene spesso ad Ischia come turista. In una delle interviste rilasciate qualche anno fa, ha dichiarato: "Trascorro spesso le mie vacanze in Italia, il mare di Ischia è favoloso e mia nonna è bravissima in cucina, il mio piatto preferito è la pasta al forno".

Il trasferimento al Borussia Dortmund gli ha cambiato la carriera dopo che con l'Hoffenheim si era messo in mostra consacrandosi il miglior terzino sinistro della Bundesliga diventando anche della nazionale tedesca di Joachim Low. Ì gialloneri pagarono oltre 25 milioni per acquistarlo facendogli firmare un contratto da 5 milioni a stagione. La scorsa estate è terminata l'esperienza di Schulz a Dortmund con una rescissione del contratto. Tra il terzino ed il club è stato un periodo di forte tensioni. Nico adesso attende una chiamata. In passato ha dichiarato che il suo modello di riferimento resta Paolo Maldini anche se lui è di fede interista da sempre.

De Laurentiis ha da sempre l'isola di Ischia nel suo cuore, Schulz ha origini di quella bellissima zona. Chissà che non possa scattare un feeling anche per questo motivo fermo restando che l'augurio di tutti è che per Mario Rui non si tratti davvero di qualcosa di grave.