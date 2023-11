Juventus-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita: limitazioni ai residenti in Campania!

Juventus Napoli, biglietti in vendita per la partita di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 8 dicembre 2023. Per il match Juve Napoli saranno in vendita anche i biglietti per il settore ospiti dedicato ai tifosi napoletani, ma prima bisognerà attendere le decisioni dell'Osservatorio Sportivo, che deciderà se consentire o meno la trasferta ai residenti in Campania.

Juventus Napoli biglietti settore ospiti

La Juve specifica sul proprio sito ufficiale le informazioni per i tifosi del Napoli che volessero acquistare il biglietto nel settore ospiti dello Juventus Stadium:

"L’acquisto del settore ospiti sarà consentito ai soli possessori di fidelity card della squadra avversaria. In attesa di disposizioni da parte dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti nei settori Juventus non sarà consentito ai residenti in regione Campania, in nessuna fase di vendita, fatta eccezione per i possessori di Juventus Card attiva che potranno acquistare caricando il titolo sulla tessera".

Ultime notizie. Ciò significa che nei prossimi giorni l'Osservatorio sportivo del Ministero dell'Interno si esprimerà sulla possibilità di consentire l'accesso allo stadio anche ai residenti in Campania. Per il momento, però, la vendita negli altri settori è riservata ai tifosi del Napoli muniti di fidelity card residenti fuori dalla Campania.

Intanto, è già partita la vendita libera dei tifosi residenti in tutte le altre regioni d'Italia. I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale della Juventus.