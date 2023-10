In Georgia spunta il Funko-pop umano di Kvaratskhelia: anche la fidanzata Nitza in posa con lui | FOTO

Oggi a Tbilisi si è giocata Georgia-Cipro, gara vinta 4-0 dai padroni di casa con Khvicha Kvaratskhelia che è andato nuovamente in gol dopo la rete siglata in amichevole contro la Thailandia qualche giorno fa. Al Mikheil Meskhi Stadium c'era però anche un altro Khvicha: si tratta di una mascotte in stile Funko-pop umano che ha vagato tra gli spalti e la zona antistante lo stadio per scattare selfie con tutti i presenti e animare il pomeriggio. Tra chi ha scattato una foto con lui c'è stata anche Nitza, la fidanzata di Kvaratskhelia. Clicca su foto allegate per vedere: