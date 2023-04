Il tifoso azzurro Vincenzo Piro ci lascia a soli 45 anni dopo una grave malattia: funerali durante la partita Scudetto

Vincenzo Piro era un grande tifoso del Napoli. Era di Pignola, in Basilicata, e lavorava nella pasticceria di famiglia a Potenza. Quando il Napoli giocava in casa non mancava una partita allo Stadio Maradona, di cui era innamorato come ogni napoletano verace. Aveva 45 anni e aveva due bellissime bambine a cui ha trasmesso la stessa passione.

È morto il 28 aprile, come un guerriero dopo aver lottato contro il linfoma di Hodgkin. Tra gli oggetti che i suoi famigliari hanno messo per accompagnarlo nell’ultimo viaggio c’è anche la sciarpa del Suo Napoli.

Aveva ricevuto un trapianto di midollo donato dalla sorella Michela, ma purtroppo la malattia è ritornata. È stato un grande guerriero e con il Rosario in mano e

la fede per il Napoli nel cuore ha affrontato oltre due anni di lotta per la vita.

Durante la lotta contro la malattia ha continuato a seguire il Napoli. Domani, se fosse stato bene, sarebbe sicuramente stato anche lui tra gli spalti a festeggiare lo scudetto.



Però domani, proprio mentre il Napoli giocherà la partita Scudetto contro la Salernitana, ci saranno i suoi funerali a Pignola. Festeggerà il Napoli in cielo come un grande campione anche lui. Ciao Vincenzo.

La redazione di CalcioNapoli24.it si stringe attorno alla famiglia di Vincenzo, a cui vanno le più sentite condoglianze.