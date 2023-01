Højlund, il talento dell'Atalanta che piace al Napoli: CR7 il suo idolo, maniaco della cura del corpo ed è figlio d'arte | FOCUS

Rasmus Winther Højlund, il nome nuovo per l'attacco del Napoli se dovesse partire Osimhen. Il danese, classe 2003, è una delle scoperte dell'Atalanta versione 2022/2023. Di piede mancino, può svariare su tutto il fronte d'attacco: veloce, tecnico ed in possesso di un buon fiuto per il gol. C'è chi lo paragona ad Haaland, bomber di razza del Manchester City. Cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen, debutta in prima squadra nel 2020, passando poi nel gennaio del 2022 allo Sturm Graz che doveva sostituire Yeboah, finito al Genoa. E' lì che l'Atalanta lo ha notato, portandolo in Italia. Anche in Nazionale si sta mettendo in mostra, con già alcune presenze nella maggiore.

Rasmus Winther Højlund

Højlund il talento dell'Atalanta

Sono 16 le apparizioni totali con l'Atalanta, tra campionato e coppa Italia, ed è riuscito nell'intento di mettere a segno 5 gol in tutto. E' figlio d'arte, il padre Anders ha giocato, sempre come attaccante, in Danimarca. I suoi due fratelli, Oscar ed Emil, gemelli classe 2005, sono parte integrante dell'Under 19 del Copenhagen. L'Atalanta l'ha pagato circa 20 milioni, ce ne vorranno svariati altri per portarlo via, un investimento importante per un calciatore così giovane, tanti addetti ai lavori, pur avendolo visto giocare, sono rimasti scioccati dalla portata dell'operazione ma gli orobici hanno avuto ragione. Contro il Monza, era l'inizio del mese di settembre, si è regalato un gol importante che lo rende autore della seconda rete più giovane mai realizzata da un giocatore dell'Atalanta in Serie A, dopo Livaja. Il suo idolo è Cristiano Ronaldo, e come CR7 ha una cura maniacale del fisico, fin da giovanissimo, cosa questa che gli consente di essere definito atleta a 360°.

