Tuttosport - Il Napoli ha scelto Hojlund per sostituire Osimhen. L'Atalanta apre alla cessione, fissato il prezzo

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? L'attaccante ha ancora un contratto con il Napoli fino al 2025 ma è ovvio che se le prestazioni resteranno così di livello, l'attaccante possa finire ben presto nel mirino delle squadre più ricche della premier League. Tra queste c'è sicuramente il Manchester United. Il Napoli, anche per questo motivo, si starebbe già cautelando. Giuntoli, come scrive Tuttosport, avrebbe già individuato l'erede di Victor: Hojlund dell'Atalanta.

Hojlund erede Osimhen al Napoli

Come scrive Tuttosport, Cristiano Giuntoli è innamorato del talento dell'Atalanta classe 2003 perché ha le stesse caratteristiche di Osimhen, cioè attacco alla profondità e fiuto del gol. Per il quotidiano torinese da febbraio inizieranno i contatti tra il Napoli e l'Atalanta per trovare una base d'accordo. Percassi sembra però aver fatto già intendere che il prezzo per la cessione di Hojlund non sarà minore di 40 milioni.