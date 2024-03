Goleada del Portogallo con la Svezia: finisce 5-2, Cajuste in campo 75'

La Svezia ha perso, in maniera netta, in amichevole contro il Portogallo, con il punteggio di 5-2.

Cajuste in campo 75'

Cajuste, centrocampista del Napoli, è rimasto in campo 75'. In gol sono andati Leao, Nunes, Fernandes, Bruma e Ramos, mentre per gli svedesi in gol sono andati Gyokeres e Nilsson.