Gaetano che sorpresa, torna in campo ed è prestazione super: ora meriterebbe più spazio

Il Napoli ha battuto allo stadio Via del Mare il Lecce con un tondo punteggio di 4-0. Nel finale di gara, Rudi Garcia ha deciso di mandare in campo Gianluca Gaetano e il centrocampista ha ricambiato con un approccio importante fatto di buone giocate, di un gol da incorniciare e la conquista del calcio di rigore che ha mandato dal dischetto Matteo Politano per il punteggio finale.

Gianluca Gaetano

Gaetano torna in campo e cerca spazio

Il giovane centrocampista si era infortunato nella gara contro la Sampdoria, valevole per la 38ª giornata di Serie A, la giornata della festa scudetto allo stadio Maradona, riportando la frattura del quinto metatarso del piede sinistro, sottoponendosi poi ad intervento chirurgico presso la clinica Villa Stuart. Da lì è cominciato il lungo periodo di recupero che, però, lo ha portato ai nastri di partenza della stagione 2023/2024, nel ritiro di Dimaro prima e in quello di Castel di Sangro poi, voglioso di rimettersi in forma e pronto a cominciare la nuova stagione. Tanto impegno, tanta abnegazione ma poco spazio, soprattutto in questo inizio di stagione fino alla gara di ieri con il Lecce. Entra, segna e si procura un rigore. Tutto in dodici minuti e un pomeriggio da sogno. E in estate stava per andare via quando alla fine di giugno l'Empoli ha iniziato il pressing su di lui, in concomitanza a quello di altri club, come il Parma in serie B.

Intanto il Napoli stava per chiudere l'arrivo di Gabri Veiga con il Celta Vigo, il suo acquisto avrebbe aperto le porte al suo prestito, come aveva anche evidenziato il procuratore. Quando a Garcia chiedono di Gaetano, lui risponde convinto: "Vedrete, troverà spazio". E ieri, con il Lecce è arrivato il debutto da sogno dopo il finale di stagione gioioso per lo Scudetto ma travagliato, a caccia ora di minuti da mettere nelle gambe per dare il proprio contributo al suo Napoli.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli