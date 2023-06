Scudetto Napoli, festa LIVE per i club Napoli UANM a Cava de’ Tirreni | DIRETTA VIDEO

Arriva la Festa Scudetto UANM (Unione Azzurra Nel Mondo). Tutti i club dell’associazione si ritroveranno presso la sede del Napoli club Cava de’ Tirreni. Appuntamento per sabato 3 giugno alle ore 11.00. Previsto un itinerario in visita della città di Cava con ritorno in sede per il pranzo e l’arrivo di tanti special guest. La giornata continuerà con la tipica atmosfera partenopea, musica e tanto altro e si protrarrà fino a tarda sera!

Festa Scudetto UANM

Potrete seguire in diretta, dalle ore 14:00, su CalcioNapoli24, canale 79 del digitale terrestre e su Youtube (CN24), la Festa Scudetto UANM con Ciro Novellino e i suoi ospiti.

